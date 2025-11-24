"Da svi podrže kraj rata u Ukrajini", Sijarto na strani američkog plana od 28 tačaka

Alo pre 1 sat
"Da svi podrže kraj rata u Ukrajini", Sijarto na strani američkog plana od 28 tačaka

Plan o okončanju rata u Ukrajini u 28 tačaka treba bezuslovno da podrže svi evropski političari, poručio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

''Taj plan predstavlja veliku šansu da se okonča rat. Ipak, pojedini lideri zapadne Evrope pokušavaju da ga blokiraju. Naša pozicija je jasna: svaki evropski političar dužan je da bezuslovno i u potpunosti podrži ovaj plan, zato što on predstavlja razuman i ljudski izbor'', napisao je Sijarto na svom nalogu na platformi Iks.
