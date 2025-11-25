Žena (35) se zaglavila na crkvenom tornju Drama u crkvi Svetog Petra: Spasioci u Minhenu morali da je spuštaju zip-lajnom

Povređena žena je spašena od strane vatrogasaca specijalnim metodama Postavljen je zip lajn sa visine od 60 metara kako bi izvršili evakuaciju Tridesetpetogodišnja žena zadobila je teške povrede, kada je pala dok se spuštala sa tornja na vrhu crkve Svetog Petra u Minhenu.

Vatrogasci su spasili povređenu ženu sa crkvenog tornja spuštajući je niz konopac. Zbog težine povreda, morala je biti spasavana u horizontalnom položaju, tako da je nisu mogli spustiti niz uske stepenice. Spasioci su morali da postave zip lajn sa platforme visoke 60 metara i spustili su je u korpi na konopcu.