Evropski predlog je katastrofa "Rusiju predstavili kao agresora koji mora da bude kažnjen"

Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović ocenio je danas da bi nacrt evropskog mirovnog plana, koji je zasnovan na američkom predlogu za Ukrajinu a koji su predstavile Nemačka, Francuska i Velika Britanija, samo naštetio procesu traženja rešenja za Ukrajinu zato što je ekstreman i tretira Rusiju kao agresora koji mora da bude kažnjen, što je daleko od realnosti i na terenu i od načina na koji se u ovom trenutku vode pregovori.

On je za Tanjug rekao, povodom jučerašnjeg sastanka visokih zvaničnika SAD, savetnika za nacionalnu bezbednost zemalja E3 - Francuske, Nemačke i Velike Britanije, zvaničnika EU i Ukrajine u Ženevi, na kojem su razgovarali o američkom predlogu mirovnog plana za okončanje rata Ukrajini, da se više uzda u to da će Amerika i Ukrajina naći neki kompromis koji bi onda obuhvatio Ukrajinu kao faktor čitavog tog procesa, što do sada nije bio slučaj. Božinović je poručio da