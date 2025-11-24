Šamar iz Moskve: Neprihvatljivo

Nakon što je Bela kuća saopštila da je u Ženevi, tokom razgovora ukrajinske i američke delegacije, dogovorena "ažurirana verzija” Trampovog mirovnog plana, oglasio se i Kremlj.

Iz Bele kuće je saopšteno da svaki budući sporazum o okončanju rata u Ukrajini. U zajedničkom saopštenju SAD i Ukrajine navodi se da će konačne odluke u okviru ovog plana doneti predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp. Navodi se i da su jučerašnji razgovori o mirovnom okviru u Ženevi bili konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja, uz naglašenu zajedničku posvećenost postizanju mira. Takođe, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da