Različite vizije: Gde se SAD i Evropa razilaze po pitanju mira u Ukrajini?

Pošto se prošle nedelje iznenada pojavio kontroverzni američki nacrt plana za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, evropske zemlje su požurile da osmisle kontrapredlog koji bi bio lakši za Kijev i dao manje ustupaka Moskvi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u međuvremenu je poslao tim pregovarača u Ženevu na vikend razgovore za koje su Bela kuća i kabinet Zelenskog naveli da su doveli do "ažuriranog i poboljšanog" okvira koji bi doneo pravedan mir. Oni su naveli da će "nastaviti intenzivan rad na zajedničkim predlozima u narednim danima" i "ostati u bliskom kontaktu s evropskim partnerima kako proces napreduje". Detalji prilagođenog američkog predloga nisu zasad dostupni.