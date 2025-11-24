Različite vizije: Gde se SAD i Evropa razilaze po pitanju mira u Ukrajini?

Slobodna Evropa pre 2 sata
Različite vizije: Gde se SAD i Evropa razilaze po pitanju mira u Ukrajini?

Pošto se prošle nedelje iznenada pojavio kontroverzni američki nacrt plana za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, evropske zemlje su požurile da osmisle kontrapredlog koji bi bio lakši za Kijev i dao manje ustupaka Moskvi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u međuvremenu je poslao tim pregovarača u Ženevu na vikend razgovore za koje su Bela kuća i kabinet Zelenskog naveli da su doveli do "ažuriranog i poboljšanog" okvira koji bi doneo pravedan mir. Oni su naveli da će "nastaviti intenzivan rad na zajedničkim predlozima u narednim danima" i "ostati u bliskom kontaktu s evropskim partnerima kako proces napreduje". Detalji prilagođenog američkog predloga nisu zasad dostupni.
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Evropski predlog je katastrofa "Rusiju predstavili kao agresora koji mora da bude kažnjen"

Evropski predlog je katastrofa "Rusiju predstavili kao agresora koji mora da bude kažnjen"

Alo pre 51 minuta
"Da svi podrže kraj rata u Ukrajini" Sijarto na strani američkog plana od 28 tačaka

"Da svi podrže kraj rata u Ukrajini" Sijarto na strani američkog plana od 28 tačaka

Alo pre 50 minuta
Mirovni pregovori o Ukrajini: Vašington i Kijev rade na novoj verziji plana, Moskva šalje oprezne signale

Mirovni pregovori o Ukrajini: Vašington i Kijev rade na novoj verziji plana, Moskva šalje oprezne signale

NIN pre 1 sat
Iz američkog plana za Ukrajinu izbačeno devet tačaka? Cure detalji dogovora Kijeva i Vašingtona

Iz američkog plana za Ukrajinu izbačeno devet tačaka? Cure detalji dogovora Kijeva i Vašingtona

Kurir pre 1 sat
Konačnu odluku donose Tramp i Zelenski: Oglasili se Evropljani, Bela kuća i Ukrajina nakon pregovora u Ženevi, "postigli smo…

Konačnu odluku donose Tramp i Zelenski: Oglasili se Evropljani, Bela kuća i Ukrajina nakon pregovora u Ženevi, "postigli smo ključni uspeh"

Blic pre 2 sata
Pitanje NATO-a, zbog koga je izbio rat u Ukrajini, izbačeno iz mirovnog plana

Pitanje NATO-a, zbog koga je izbio rat u Ukrajini, izbačeno iz mirovnog plana

Politika pre 3 sata
Evropski "amandmani" na Trampov mirovni sporazum za Ukrajinu: Amerika da garantuje mir

Evropski "amandmani" na Trampov mirovni sporazum za Ukrajinu: Amerika da garantuje mir

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaBela kućaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Neočekivani kandidat se pojavljuje: Ko može ukrotiti Trampa?

Neočekivani kandidat se pojavljuje: Ko može ukrotiti Trampa?

Danas pre 46 minuta
(Video) Bura u parlamentu: Desničarska senatorka stavila burku, u javnosti i izazvala erupciju besa: "Ovo je rasizam"

(Video) Bura u parlamentu: Desničarska senatorka stavila burku, u javnosti i izazvala erupciju besa: "Ovo je rasizam"

Blic pre 15 minuta
Orban ogolio evroatlantski blok: EU nema ni centa za Kijev, kao ni najmanju predstavu kako doći do novca

Orban ogolio evroatlantski blok: EU nema ni centa za Kijev, kao ni najmanju predstavu kako doći do novca

Pravda pre 5 minuta
Svi na svojim pozicijama: Trampov plan kao "zubato sunce" - EU odbila plan trojke "London, Pariz, Berlin"

Svi na svojim pozicijama: Trampov plan kao "zubato sunce" - EU odbila plan trojke "London, Pariz, Berlin"

Pravda pre 36 minuta
Tramp: Si i ja smo pričali o Ukrajini i Rusiji, imali smo vrlo dobar telefonski razgovor

Tramp: Si i ja smo pričali o Ukrajini i Rusiji, imali smo vrlo dobar telefonski razgovor

N1 Info pre 6 minuta