Konačnu odluku donose Tramp i Zelenski: Oglasili se Evropljani, Bela kuća i Ukrajina nakon pregovora u Ženevi, "postigli smo ključni uspeh"

Blic pre 1 sat
Konačnu odluku donose Tramp i Zelenski: Oglasili se Evropljani, Bela kuća i Ukrajina nakon pregovora u Ženevi, "postigli smo…
SAD i Ukrajina su formirale ažurirani mirovni okvir koji obezbeđuje suverenitet Ukrajine Naglašena je intenzivna posvećenost saradnji svih strana za postizanje održivog i pravednog mira Razgovori predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Ženevi o izmeni plana od 28 tačaka za okončanje rata sa Rusijom doveli su do "odlučujućeg uspeha" za Evropu, izjavio je danas nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful. - Sva pitanja koja se tiču Evrope,
