Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

Politika pre 3 sata
Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

„Ne, ne, apsolutno se ne odustajem, veoma sam borbena”

Liderka francuske krajnje desnice Marin Le Pen izjavila je da je odlučna da bude kandidatkinja Nacionalnog okupljanja (RN) na predsedničkim izborima 2027. godine „Ne, ne, apsolutno se ne odustajem, veoma sam borbena”, rekla je ona u intervjuu za Uest-Frans, prenosi televizija BFM. Ona je pojasnila da je kazala da, ukoliko bi Vrhovni sud Francuske doneo odluku o njenoj žalbi previše blizu datuma kada se održavaju izbori, kampanja RN ne bi mogla da se odvija u
