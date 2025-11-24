Odgovorno lice privrednog društva iz Zemuna optuženo za utaju poreza i prevaru

Tužilaštvo je predložilo sudu da V. A. osudi za krivična dela poreska utaja i poreska prevara

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo optužni predlog protiv V. A. (42) zbog sumnje da je kao odgovorno lice jednog privrednog društva u Zemunu utajio porez. Tužilaštvo je predložilo sudu da V. A. osudi za krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost u pomaganju, i da mu izrekne kaznu od godinu i po dana zatvora i novčanu kaznu od 500.000 dinara, saopšteno je iz tog tužilaštva. Sumnja se da je on od 1. do 31.