Dačić: Nije tačno da su mladi nezainteresovani za policijski posao

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nije tačno da vlada nezainteresovanost za policijski posao.

On je to rekao uprkos činjenici da se za 850 otvorenih mesta za polaznike u Centru za osnovnu policijsku obuku COPO, koji bi nakon završetka obuke trebalo da rade kao policajci na teritoriji PU za grad Beograd, prijavilo 606 kandidata. Danas je ukazao ministru na podatak da se 2012. godine na konkurs za nešto više od 350 polaznika COPO, koji su se prijavili za rad u PU Novi Sad, prijavilo više od 2.500 kandidata. Dačić upravo u Beogradu i vidi "problem". "Ovo je