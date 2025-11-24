Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Radio 021 pre 3 sata  |  BBC News na srpskom
Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Tim lekara je pratio kako će srce 45-godišnjaka reagovati na napor dok je trčao 15.000 kilometara tokom 12 meseci.

Dókimos Produções Ugo Farijas Ugo Farijas je 2023. godine postavio svetski rekord istrčavši 366 uzastopnih maratona. To znači da je duže od godinu, svakog dana, po kiši, suncu, prehlađen i povređen trčao više od 42 kilometra. Tokom ovog neverovatnog poduhvata, 45-godišnji poslovni čovek iz Brazila učestvovao je u medicinskoj studiji koja je pratila kako će njegovo srce reagovati na napor dok je trčao ukupno 15.000 kilometara tokom 12 meseci. „Nisam bio veliki
