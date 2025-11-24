Vremenska prognoza 25. novembar 2025.

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom. Ujutru temperatura od nule do 9, tokom dana od 14 do 18 stepeni, jedino u Negotinskoj Krajini hladnije. U Beogradu vetrovito, uz duže sunčane intervale i temperaturu oko 16 stepeni. Uveče naoblačenje, a tokom noći i kiša.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.11.2025. Utorak: Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od 0 na jugoistoku do 9 na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 stepeni. Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne,