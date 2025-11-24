Vremenska prognoza 25. novembar 2025.

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza 25. novembar 2025.

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom. Ujutru temperatura od nule do 9, tokom dana od 14 do 18 stepeni, jedino u Negotinskoj Krajini hladnije. U Beogradu vetrovito, uz duže sunčane intervale i temperaturu oko 16 stepeni. Uveče naoblačenje, a tokom noći i kiša.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.11.2025. Utorak: Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od 0 na jugoistoku do 9 na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 stepeni. Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

(Mape) Šta je ovo?! Gotovo 20 stepeni, pa brutalan obrt! Naglo zahlađenje, sneg i olujni vetar: Nedelja za nevericu

(Mape) Šta je ovo?! Gotovo 20 stepeni, pa brutalan obrt! Naglo zahlađenje, sneg i olujni vetar: Nedelja za nevericu

Blic pre 15 minuta
Pripremite se za udar hladnoće! RHMZ upozorava: Večeras olujni vetar, a od srede sneg i zahlađenje širom Srbije

Pripremite se za udar hladnoće! RHMZ upozorava: Večeras olujni vetar, a od srede sneg i zahlađenje širom Srbije

Dnevnik pre 2 sata
Olujno nevreme, kiša i sneg stižu u Srbiju: Poznato kada se pogoršava vreme

Olujno nevreme, kiša i sneg stižu u Srbiju: Poznato kada se pogoršava vreme

Mondo pre 2 sata
U ovom delu Srbije sutra prolećne temperature, a onda zahlađenje u celoj zemlji: Nova prognoza RHMZ-a

U ovom delu Srbije sutra prolećne temperature, a onda zahlađenje u celoj zemlji: Nova prognoza RHMZ-a

Mondo pre 3 sata
Jutro da se smrzneš, a tokom dana... RHMZ objavio šta nas danas čeka sa vremenom (foto)

Jutro da se smrzneš, a tokom dana... RHMZ objavio šta nas danas čeka sa vremenom (foto)

Alo pre 3 sata
Olujni vetar i snežne padavine: Prvo dvadeset stepeni pa minus! Šok za organizam

Olujni vetar i snežne padavine: Prvo dvadeset stepeni pa minus! Šok za organizam

Večernje novosti pre 3 sata
Evo kada će opet pasti sneg u Srbiji Pripremite kišobrane - od večeras kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Evo kada će opet pasti sneg u Srbiji Pripremite kišobrane - od večeras kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaBanatRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vizelj i Fujčinela Bojs po prvi put dele binu u SKCNS Fabrici

Vizelj i Fujčinela Bojs po prvi put dele binu u SKCNS Fabrici

RTV pre 11 minuta
(Mape) Šta je ovo?! Gotovo 20 stepeni, pa brutalan obrt! Naglo zahlađenje, sneg i olujni vetar: Nedelja za nevericu

(Mape) Šta je ovo?! Gotovo 20 stepeni, pa brutalan obrt! Naglo zahlađenje, sneg i olujni vetar: Nedelja za nevericu

Blic pre 15 minuta
Pet kobnih grešaka zbog kojih vam se zimska garderoba pretvara u katastrofu

Pet kobnih grešaka zbog kojih vam se zimska garderoba pretvara u katastrofu

Moj Novi Sad pre 20 minuta
16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama: “Ne pristajemo na tišinu”

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama: “Ne pristajemo na tišinu”

Luftika pre 45 minuta
Karlovačka vina za kinesko tržište preko onlajn platforme

Karlovačka vina za kinesko tržište preko onlajn platforme

RTV pre 1 sat