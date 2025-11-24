Gde će padati kiša: Upozorenje RHMZ na zahlađenje i pljuskove u toku noći

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Gde će padati kiša: Upozorenje RHMZ na zahlađenje i pljuskove u toku noći

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je gde će padati kiša i sneg u toku noći ponedeljka na utorak 25. novembra.

Prema njihovoj najavi, kiša će padati u Bačkoj, Sremu, Zapadnoj Srbiji i ponegde u Banatu uz slabije padavine u Beogradu. "Oblačno sa slabom kišom mestimično u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji. Padavinska zona ima tendenciju premeštanja na istok, pa se slaba kiša uveče i tokom noći očekuje i ponegde u Banatu, centralnim i istočnim predelima. Vetar slab i umeren, u Banatu i jak jugoistočni, tokom noći u daljem pojačanju. U Beogradu oblačno, tokom noći sa slabom,
