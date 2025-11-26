Vozači oprez! Putevi Srbije uputili hitan apel, a RHMZ najavljuje intenzivne snežne padavine

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu zbog najavljenih snežnih padavina u brdsko-planinskim predelima

U saopštenju Puteva Srbije vozačima se savetuje da budu maksimalno oprezni, da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju aktuelnim uslovima na putu. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od večeras do subote, 29. novembra očekuju se povremene intenzivne snežne padavine u brdsko-planinskim predelima, koje mogu da uslove smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Prolazne epizode jačeg snega biće veće u večernjim i noćnim