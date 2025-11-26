RHMZ: Tokom noći obilnije padavine na jugu u jugoistoku zemlje

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se u toku večeri i u prvom delu noći očekuju obilnije padavine na jugu i jugoistoku Srbije, od 20 do 30 mm.

U toku noći padavine će se proširiti na većinu krajeva južno od Save i Dunava. U zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji kiša će, osim u brdsko-planinskim predelima, preći u sneg i u nižim oblastima mestimično uz zadržavanje snega i stvaranje snežnog pokrivača. Kratkotrajni jači intenzitet snega koji će se javljati u prekidima u drugom delu noći i pred jutro uslovljavaće smanjenu vidljivost i zadržavanje snega na kolovozu tako da je potreban oprez svim