RHMZ: U četvrtak oblačno i hladnije vreme sa kišom i snegom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je večeras da će sutra u većem delu Srbije biti oblačno i hladnije vreme sa kišom i snegom, dok se povremene epizode jačeg snega u brdsko-planinskim predelima očekuju u prekidima od večeras do subote.

Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije. U nižim predelima padaće pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, a u večernjim, noćnim i jutarnjim satima pojava snega očekuje se i u nižim predelima. Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u drugim brdsko-planinskim predelima istočne i