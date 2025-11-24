Danas sledi totalni obrt! Mraz, pa osetno toplije: Ove predele očekuje i kiša, evo i kada

U Srbiji u ponedeljak ujutro mraz. U većini predela biće vedro, ponegde tmurno ili maglovito. Tokom dana toplije, uz sunčane periode. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju. Jutarnja temperatura od -3 do 0, na jugu Metohije do 2°C, maksimalna dnevna od 8 do 14°C. U toku večeri i noći naoblačenje, a u Vojvodini i na jugozapadu Srbije sa kišom. Vreme u Beogradu U Beogradu u ponedeljak ujutro slab mraz. Tokom dana toplije, uz sunčane periode. Južni i jugoistočni