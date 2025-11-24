Danas sledi totalni obrt! Mraz, pa osetno toplije: Ove predele očekuje i kiša, evo i kada

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Danas sledi totalni obrt! Mraz, pa osetno toplije: Ove predele očekuje i kiša, evo i kada
U Srbiji u ponedeljak ujutro mraz. U većini predela biće vedro, ponegde tmurno ili maglovito. Tokom dana toplije, uz sunčane periode. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju. Jutarnja temperatura od -3 do 0, na jugu Metohije do 2°C, maksimalna dnevna od 8 do 14°C. U toku večeri i noći naoblačenje, a u Vojvodini i na jugozapadu Srbije sa kišom. Vreme u Beogradu U Beogradu u ponedeljak ujutro slab mraz. Tokom dana toplije, uz sunčane periode. Južni i jugoistočni
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

Tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

N1 Info pre 12 minuta
Jutro u minusu, a potom sunce: Tri godišnja doba u jednom danu, evo kad nas očekuje pljusak

Jutro u minusu, a potom sunce: Tri godišnja doba u jednom danu, evo kad nas očekuje pljusak

Dnevnik pre 12 minuta
Danas jutro hladno, tokom dana toplije, temperatura do 13 stepeni

Danas jutro hladno, tokom dana toplije, temperatura do 13 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

RTS pre 1 sat
Jutro da se smrzneš, a tokom dana... RHMZ objavio šta nas danas čeka sa vremenom (foto)

Jutro da se smrzneš, a tokom dana... RHMZ objavio šta nas danas čeka sa vremenom (foto)

Alo pre 1 sat
Ciklon stiže u Srbiju! Još jedan hladni front udara na Balkan, tačno ovog datuma se vraća sneg: Detaljna prognoza do kraja…

Ciklon stiže u Srbiju! Još jedan hladni front udara na Balkan, tačno ovog datuma se vraća sneg: Detaljna prognoza do kraja nedelje!

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 24. novembar: Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Vremenska prognoza za ponedeljak, 24. novembar: Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaMetohijasrbijavremeweather

Vojvodina, najnovije vesti »

Tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

Tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

N1 Info pre 12 minuta
Pregled 10 najčitanijih vesti na portalu volimzrenjanin.com koje su obeležile proteklu nedelju u Zrenjaninu! Najčitanije u…

Pregled 10 najčitanijih vesti na portalu volimzrenjanin.com koje su obeležile proteklu nedelju u Zrenjaninu! Najčitanije u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 7 minuta
"Putevi Srbije": Ne koristimo čili pastu da sprečimo životinje da ne idu na auto-puteve

"Putevi Srbije": Ne koristimo čili pastu da sprečimo životinje da ne idu na auto-puteve

Radio 021 pre 22 minuta
Jutro u minusu, a potom sunce: Tri godišnja doba u jednom danu, evo kad nas očekuje pljusak

Jutro u minusu, a potom sunce: Tri godišnja doba u jednom danu, evo kad nas očekuje pljusak

Dnevnik pre 12 minuta
Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije – najviša temperatura do 13 stepeni

RTS pre 1 sat