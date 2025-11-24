Danas je Mratindan - Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog mučenika Stefana Dečanskog

Danas je Mratindan - Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog mučenika Stefana Dečanskog

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Stefana Dečanskog. U narodu se praznik naziva Mratindan.

Stefan Dečanski, jedna je od najtragičnijih ličnosti u lozi Nemanjića. Između dvojice silnika, oca Milutina i sina Dušana, proveo je detinjstvo kao talac na dvoru kana Nogaja. Kao mlad čovek oslepljen je, verovatno po naređenju oca, i poslat u zatvor u Carigradu. Prema crkvenom učenju, posle pet godina ,Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid kralju Stefanu koji je odmah potom iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani, jednu od najlepših građevina vizantijske
