Turčin vreba: Ergin Ataman: Partizan je u teškoj situaciji, ali...

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman izjavio je danas pred utakmicu 13. kola Evrolige da se Partizan nalazi u teškoj situaciji, ali da ima najboljeg trenera u Evropi i dodao da njegova ekipa mora dobro da se spremi za duel sa "crno-belima".

FOTO: FIBA.Basketball Košarkaši Panatinaikosa dočekaće u utorak od 20.15 časova Partizan u "OAKA" areni u Atini. "Ne bih voleo da igramo kao u prvom poluvremenu protiv Dubaija. Moramo da budemo agresivni kao u drugom poluvremenu, uz navijače koji će nam pomoći da odigramo još bolje. Da budemo odlučni od početka utakmice jer ne možete uvek preokrenuti u drugom poluvremenu. Ovo nema veze sa tim da li je meč kod kuće ili u gostima, morate biti agresivni tokom cele