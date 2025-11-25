Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima. Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)…

Rusija je 25. novembra izvela široko rasprostranjen napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, gađajući kritičnu infrastrukturu i stambene četvrti Šahed dronovima i balističkim raketama tipa Kinžal

Ministarstvo energetike Ukrajine opisalo je ruski noćni napad kao „masovni kombinovani napad… na objekte energetske infrastrukture“. Najmanje šest osoba je poginulo, a 13 je povređeno u Kijevu, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Konačan broj žrtava i razmera štete još uvek se ispituju. Horror in Kyiv! An apartment building is on fire after the russian attack‼️ pic.twitter.com/JMZ7GUgXph — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025 Tokom