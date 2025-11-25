"Ovo je Putinov teroristički odgovor na Trampov mirovni plan" Šef ukrajinske diplomatije o masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev (foto)

Kurir pre 39 minuta  |  Beta-AFP)
"Ovo je Putinov teroristički odgovor na Trampov mirovni plan" Šef ukrajinske diplomatije o masovnom ruskom napadu raketama i…
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je danas ruske napade u kojima je u Kijevu tokom protekle noći poginulo šest ljudi kao "teroristički odgovor" na američki plan za okončanje rata. "(Predsednik Rusije Vladimir) Putin je dao svoj teroristički odgovor na mirovne predloge SAD i predsednika Donalda Trampa lansiranjem gomile raketa i dronova na Ukrajinu", napisao je Sibiha na društvenoj mreži X. Napadi se događaju dok američki, ukrajinski i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)…

Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)

Alo pre 4 minuta
''Ostanite u svojim skloništima''! Opsadno stanje u Kijevu, ljudi mogu biti pod ruševinama

''Ostanite u svojim skloništima''! Opsadno stanje u Kijevu, ljudi mogu biti pod ruševinama

Alo pre 3 minuta
"Putin vam je dao odgovor...; Teroristički"

"Putin vam je dao odgovor...; Teroristički"

B92 pre 4 minuta
(Video) Potresan snimak iz Kijeva: Ljudi napravili uže od čaršava da bi se spustili niz zgradu nakon brutalnog ruskog napada

(Video) Potresan snimak iz Kijeva: Ljudi napravili uže od čaršava da bi se spustili niz zgradu nakon brutalnog ruskog napada

Blic pre 1 sat
Paklena noć u Rusiji: Ukrajinci brutalno napadaju - oboreno skoro 250 bespilotnih letelica

Paklena noć u Rusiji: Ukrajinci brutalno napadaju - oboreno skoro 250 bespilotnih letelica

Pravda pre 2 sata
VIDEO Ovako izgleda ukrajinska prestonica usred pregovora: Zgrade gore, traga se za žrtvama

VIDEO Ovako izgleda ukrajinska prestonica usred pregovora: Zgrade gore, traga se za žrtvama

Nova pre 2 sata
Ukrajinci napali južne ruske regione, Rusi uzvratili napadom na Kijev i Odesu

Ukrajinci napali južne ruske regione, Rusi uzvratili napadom na Kijev i Odesu

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaKijevDonald TrampTerorizamRat u UkrajiniKinžaldronoviRakete

Svet, najnovije vesti »

Svakih 10 minuta, žena ili devojčica je ubijena od strane partnera ili člana porodice

Svakih 10 minuta, žena ili devojčica je ubijena od strane partnera ili člana porodice

Mašina pre 4 minuta
Nesvakidašnja prevara: Italijan tri godine glumio mrtvu majku da bi dizao njenu penziju - telo krio u kući

Nesvakidašnja prevara: Italijan tri godine glumio mrtvu majku da bi dizao njenu penziju - telo krio u kući

N1 Info pre 13 minuta
Zabio se u stub sa skoro 5 promila! Neverovatan slučaj u Sisku: Mrtav pijan izazvao nesreću, pa peške otišao kući da - spava!…

Zabio se u stub sa skoro 5 promila! Neverovatan slučaj u Sisku: Mrtav pijan izazvao nesreću, pa peške otišao kući da - spava!

Blic pre 3 minuta
"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

Blic pre 3 minuta
Lavrov: Rusija očekuje da dobije američki plan, usaglašen sa Ukrajinom / video /

Lavrov: Rusija očekuje da dobije američki plan, usaglašen sa Ukrajinom / video /

Sputnik pre 39 minuta