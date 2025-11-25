Izgovorio policiji jezivu rečenicu. U specijalnoj emisiji na Blic TV o tome kako je izgledalo hapšenje ubice bračnog para u Arilju!

Specijalna emisija Blic televizije bavi se jednim od najpotresnijih slučajeva u Srbiji Nenad Novaković, član porodice žrtava, dao je ekskluzivnu ispovest za Blic TV Specijalna emisija Blic televizije donosi priču o jednom od najpotresnijih slučajeva iz Srbije u skorije vreme i procesu koji je usledio nakon njega.

O noći u kojoj se dogodio masakr, kako su izgledali prvi dani u Arilju i okolini nakon ubistva, kako se porodice žrtava danas nose sa tragedijom i jezivoj rečenici koju je ubica izgovorio policajcima prilikom hapšenja - prvi put govori naš poznati golman Nenad Novaković, brat i dever ubijenih Predraga i Ivane. Emisija se bavi radom pravosudnih institucija, reakcijama javnosti i pitanjem adekvatnosti kaznene politike u ovakvim situacijama. Ne propustite specijalnu