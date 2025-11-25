Izgovorio policiji jezivu rečenicu. U specijalnoj emisiji na Blic TV o tome kako je izgledalo hapšenje ubice bračnog para u Arilju!

Blic pre 28 minuta
Specijalna emisija Blic televizije bavi se jednim od najpotresnijih slučajeva u Srbiji Nenad Novaković, član porodice žrtava, dao je ekskluzivnu ispovest za Blic TV Specijalna emisija Blic televizije donosi priču o jednom od najpotresnijih slučajeva iz Srbije u skorije vreme i procesu koji je usledio nakon njega.

O noći u kojoj se dogodio masakr, kako su izgledali prvi dani u Arilju i okolini nakon ubistva, kako se porodice žrtava danas nose sa tragedijom i jezivoj rečenici koju je ubica izgovorio policajcima prilikom hapšenja - prvi put govori naš poznati golman Nenad Novaković, brat i dever ubijenih Predraga i Ivane. Emisija se bavi radom pravosudnih institucija, reakcijama javnosti i pitanjem adekvatnosti kaznene politike u ovakvim situacijama. Ne propustite specijalnu
Umro Slobodan Arežina: Ugledni novinar preminuo posle duge i teške bolesti

Blic pre 5 sati
(Foto) Pokojnicu spremili za kremaciju, a onda se čulo kucanje iz kovčega: Šok u hramu na Tajlandu, svi prebledeli od straha

Blic pre 4 sati
Otac Luke Vujovića najavio šta će biti kad se bude pojavio u "Eliti 9" Bajo nikad oštriji, otkrio šta će uraditi: "On je…

Blic pre 4 sati
(Video) Renesansna slika pronađena u garaži prodata za skoro 800.000 evra

Blic pre 3 sata
Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 28 minuta
Blic pre 28 minuta
(Video) Pokušali da opljačkaju kombi za transport novca Oružana pljačka u Prištini: Osumnjičeni ispalili više hitaca

Blic pre 1 sat
Pritvor 30 dana osumnjičenom za tešku nesreću kod Leskovca: Vozač autobusa učestvovao u stravičnom sudaru, usmrćen pešak na…

Kurir pre 3 sata
(Foto) Šok detalji sa suđenja Belivukovom klanu Vlasnik kuće u Ritopeku rešio da progovori: "Neka se sve strovali na mene…

Blic pre 1 dan
Drama na Čukarici: Opljačkana kancelarija javnog beležnika: Zatečen prazan sef, sumnja se da je odneto ovo

Blic pre 1 dan