(Radarski snimci) Zna se tačan dan, a i sat kad će se sneg sručiti na Srbiju. Vejavica dolazi iz Hrvatske i BiH, i Beograd je na udaru.

Nova runda snežnih padavina očekuje se u Srbiji u četvrtak, 27. novembra Meteorolog Ivan Ristić predviđa manju količinu snega i u Beogradu Meteorolog Ivan Ristić najavio je večeras da će nova tura snega stići u Srbiju u četvrtak 27. novembra! Kako kaže, snega će biti i u Beogradu.

Kako je ranije najavio Ristić za "Blic", ove sedmice imaćemo potpuni vremenski rolerkoster, pa nas tako na svaka četiri dana čeka novo zahlađenje, dok nas u međuvremenu čeka otopljenje. Ristić je večeras na Fejsbuku najavio da nova tura snega stiže u četvrtak, a kako kaže, biće "malo" snega i u Beogradu. Sa njim se slaže i radar meteorološkog sajta "Vreme radar" na kom se vidi da će u četvrtak skoro čitava zemlja biti pod snegom. Kako se vidi na radaru, snežne