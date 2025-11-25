Avganistan optužio Pakistan za vazdušne napade: „Ubijeno devetoro dece“

Danas pre 10 minuta  |  FoNet
Avganistan optužio Pakistan za vazdušne napade: „Ubijeno devetoro dece“

Talibanska vlada Avganistanska optužila je danas Pakistan da je pokrenuo noćne vazdušne napade u tri istočne provincije u kopjima je ubijeno 10 civila, uključujući devetoro dece, javlja AP, navodeći da je to „znak pogoršanja tenzija“ između dve susedne zemlje.

Zabihulah Mudžahid, glavni portparol avganistanske vlade, objavio je na platfoprmi X da je Pakistan „bombardovao“ kuću civila u provinciji Host, ubivši devetoro dece i jednu ženu. Rekao je da su dodatni napadi izvedeni u provincijama Kunar i Paktika, u kojima je ranjeno četvoro ljudi. Pakistanska vojska i vlada nisu odmah komentarisale tu tvrdnju, koja dolazi više od mesec dana nakon što su izbili prekogranični sukobi kada je avganistanska vlada tvrdila da su
