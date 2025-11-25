Frankfurter rundšau: Pirova pobeda Dodika i odziv birača pokazuju da je njegovo vreme prošlo

Predsednički kandidat Milorada Dodika na prevremenim izborima u Republici Srpskoj izvojevao je jako tesnu pobedu, a ta činjenica i jako slab odziv birača svedoče o padu popularnosti Dodika i o tome da se njegova era bliži kraju, piše danas dnevnik Frankfurter rundšau (FR).

Nemački dnevnik piše da će pobednik prevremenih izbora, sa svega 8.000 glasova prednosti, kandidat Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan, i tako biti na vlasti samo do jeseni sledeće godine, ali da vlast ostaje tamo gde je Dodik, koji će sada samo upravljati RS iza scene. Dnevnik piše da obično proslave pobede izgledaju drugačije, a da je sada „ozbiljnim glasom i mrkog lica iznervirani vođa bosanskh Srba Milorad Dodik u nedelju kasno