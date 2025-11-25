Frankfurter rundšau: Pirova pobeda Dodika i odziv birača pokazuju da je njegovo vreme prošlo

Danas pre 8 sati  |  Beta
Frankfurter rundšau: Pirova pobeda Dodika i odziv birača pokazuju da je njegovo vreme prošlo

Predsednički kandidat Milorada Dodika na prevremenim izborima u Republici Srpskoj izvojevao je jako tesnu pobedu, a ta činjenica i jako slab odziv birača svedoče o padu popularnosti Dodika i o tome da se njegova era bliži kraju, piše danas dnevnik Frankfurter rundšau (FR).

Nemački dnevnik piše da će pobednik prevremenih izbora, sa svega 8.000 glasova prednosti, kandidat Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan, i tako biti na vlasti samo do jeseni sledeće godine, ali da vlast ostaje tamo gde je Dodik, koji će sada samo upravljati RS iza scene. Dnevnik piše da obično proslave pobede izgledaju drugačije, a da je sada „ozbiljnim glasom i mrkog lica iznervirani vođa bosanskh Srba Milorad Dodik u nedelju kasno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Amerikancima odgovara, ni Rusi nisu nezadovoljni" Šta će biti sa Dodikom posle izbora na kojima je pobedio Siniša Karan…

"Amerikancima odgovara, ni Rusi nisu nezadovoljni" Šta će biti sa Dodikom posle izbora na kojima je pobedio Siniša Karan: Moguće je da će na ovu funkciju?

Blic pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad DodikIzbori

Politika, najnovije vesti »

"Amerikancima odgovara, ni Rusi nisu nezadovoljni" Šta će biti sa Dodikom posle izbora na kojima je pobedio Siniša Karan…

"Amerikancima odgovara, ni Rusi nisu nezadovoljni" Šta će biti sa Dodikom posle izbora na kojima je pobedio Siniša Karan: Moguće je da će na ovu funkciju?

Blic pre 21 minuta
Američko-ruski put ka diktiranom miru u Ukrajini

Američko-ruski put ka diktiranom miru u Ukrajini

Bloomberg Adria pre 26 minuta
Pred poslanicima budžet, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

Pred poslanicima budžet, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

RTS pre 26 minuta
Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

RTV pre 2 sata
Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 3 sata