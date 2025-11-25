„Kada se kažnjava kritičko mišljenje, ugroženi smo svi“: Skup podrške Jeleni Kleut u sredu kod Rektorata u Novom Sadu

Danas pre 31 minuta  |  021.rs
„Kada se kažnjava kritičko mišljenje, ugroženi smo svi“: Skup podrške Jeleni Kleut u sredu kod Rektorata u Novom Sadu

Skup podrške vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut organizuje se u sredu, 26. novembra, kod Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Skup organizuje akademska mreža „Slobodan univerzitet“, a okupljanje je u 16 časova, prenosi 021.rs. Podsećaju da je Senat Univerziteta doveo u pitanje izbor prof. dr Jelene Kleut u zvanje redovne profesorke, samo zato što je poslednjih godinu dana bila među najglasnijima u odbrani studenata, akademskog integriteta i vrednosti. „Kada se kažnjava kritičko mišljenje, ugroženi smo svi“, ističu oni. „Slobodan univerzitet“ poziva sve da se ovom skupu pridruže. „Dođite
