NIS: Počinju pripreme za obustavu rada postrojenja u Rafineriji nafte u Pančevu

Ekapija pre 48 minuta
NIS: Počinju pripreme za obustavu rada postrojenja u Rafineriji nafte u Pančevu

(Foto: Shutterstock/Nenad Cavoski) Usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS, Rafinerija nafte Pančevo počinje sa pripremama za obustavu rada, saopštila je Naftna industrija Srbije (NIS).

U prvoj fazi postrojenja su, kako je precizirano, uvedena u toplu cirkulaciju, a ceo proces izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu. - Aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tokom trajanja tople cirkulacije biće organizovane na taj način da rafinerijska postrojenja budu spremna za start čim se za to steknu uslovi, odnosno čim bude dobijena
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

Blic pre 13 minuta
"Dan de" za NIS, hoće li Amerikanci produžiti licencu

"Dan de" za NIS, hoće li Amerikanci produžiti licencu

RTS pre 38 minuta
Rafinerija u Pančevu staje za četiri dana ukoliko SAD ne produže licencu

Rafinerija u Pančevu staje za četiri dana ukoliko SAD ne produže licencu

Vreme pre 3 sata
Rafinerija u Pančevu pred obustavom rada: Ističu zalihe sirove nafte zbog američkih sankcija

Rafinerija u Pančevu pred obustavom rada: Ističu zalihe sirove nafte zbog američkih sankcija

Serbian News Media pre 5 sati
AFP: Beograd hoda po tankoj žici između ruskih veza i rizika od energetske krize

AFP: Beograd hoda po tankoj žici između ruskih veza i rizika od energetske krize

N1 Info pre 6 sati
Rafinerija u Pančevu obustavila proizvodnju

Rafinerija u Pančevu obustavila proizvodnju

Glas Zaječara pre 5 sati
Rafinerija u Pančevu obustavlja proizvodnju

Rafinerija u Pančevu obustavlja proizvodnju

Južne vesti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišPančevoRafinerija nafteNarodna Banka SrbijePredsednik Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Tržište gomila zalihe: Kako bi Kina mogla da sruši cene nafte

Tržište gomila zalihe: Kako bi Kina mogla da sruši cene nafte

Forbes pre 3 minuta
Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca…

Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca OFAC-a

N1 Info pre 13 minuta
48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

Blic pre 13 minuta
Nova generacija tehnologa donela novo šampionsko zlato Gordi

Nova generacija tehnologa donela novo šampionsko zlato Gordi

Blic pre 8 minuta
RZS: U Srbiji manji broj rođenih i umrlih od januara do oktobra 2025

RZS: U Srbiji manji broj rođenih i umrlih od januara do oktobra 2025

NIN pre 8 minuta