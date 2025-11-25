"Dan de" za NIS, hoće li Amerikanci produžiti licencu

RTS pre 2 sata
"Dan de" za NIS, hoće li Amerikanci produžiti licencu

Budućnost NIS-a je i dalje neizvesna dok se čeka američka licenca za nastavak rada. Iz Vlade Srbije poručuju da nema razloga za brigu, rezerve su obezbeđene, a goriva će na pumpama biti. Država je spremna i da koristi obavezne rezerve naftnih derivata kako bi održala stabilnost snabdevanja, ukoliko to bude bilo potrebno, navela je resorna ministarka, posle razgovora sa stranim naftašima.

NIS počeo pripreme za obustavu rada Rafinerije Usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS, Rafinerija nafte Pančevo počinje sa pripremama za obustavu rada, saopšteno je iz NIS-a.
