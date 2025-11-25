Macut: U 2024. godini najmanji broj smrtnih slučajeva u porodičnom nasilju za 15 godina

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je danas na otvaranju nacionalne konferencije "Jednake.

Sigurne. Osnažene", povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je od 2012. godine do danas za 40 odsto smanjen smrtni ishod porodičnog nasilja, a da je u 2024. godini zabeležen najmanji broj smrtnih slučajeva u porodičnom nasilju u prethodnih 15 godina. Macut je na konferenciji u Palati Srbija rekao da je obaveza Vlade, država i društva u Srbiji da ne reaguje samo kada se nasilje dogodi već da težimo da ga sprečimo. Istakao je da je Srbija