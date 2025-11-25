Bukom i snažnim porukama solidarnosti i otpora protiv nasilja nad ženama, počela akcija "16 dana aktivizma" (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 4 sati
Bukom i snažnim porukama solidarnosti i otpora protiv nasilja nad ženama, počela akcija "16 dana aktivizma" (FOTO i VIDEO)
Aktivistička grupa Žene za promene u saradnji sa feminističkim organizacijama i savezničkim kolektivima: FemPlatz-om, Iz kruga – Vojvodina, Iridom, Omladinskim centrom CK13, Kuhinjom solidarnosti i zborovima Novog Sada danas je organizovala združenu akciju "Ne pristajemo na tišinu!" kojom je označen početak kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". Učesnice i učesnici akcije okupili su se u 15 časova na tri tačke – kod Dunavskog parka, iz CK13 i sa
