Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

Šest dronova preletelo je tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je moldavsko Ministarstvo odbrane.

Jedan dron pao je na krov kuće u selu Kuhurešti de Žos, u okrugu Florešti i nema podataka o povređenima, preneo je TVR Moldova. Prema navodima ministarstva, prvi dron je otkriven iz pravca Vinogradovca-Vulkaneštii kretao se ka granici sa Rumunijom na visini od oko 1.500 metara. Nakon toga, sistemi nadzora vazdušnog prostora registrovali su još pet letelica iznad pet oblasti. Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da su rumunske vazduhoplovne snage
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dron na radaru: Lovci u vazduhu

Dron na radaru: Lovci u vazduhu

Vesti online pre 1 sat
Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

NIN pre 1 sat
Uzbuna u Rumuniji: Dva nova upada ruskih dronova, podignuti nemački i rumunski borbeni avioni

Uzbuna u Rumuniji: Dva nova upada ruskih dronova, podignuti nemački i rumunski borbeni avioni

Serbian News Media pre 2 sata
Moldavija: Šest dronova preletelo teritoriju tokom ruskog napada na Ukrajinu

Moldavija: Šest dronova preletelo teritoriju tokom ruskog napada na Ukrajinu

Politika pre 2 sata
Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

RTV pre 2 sata
Drama u Rumuniji: Digli borbene avione nakon upada dronova u njen vazdušni prostor

Drama u Rumuniji: Digli borbene avione nakon upada dronova u njen vazdušni prostor

Nova pre 3 sata
Rumunija ponovo rasporedila borbene avione kao odgovor na upade dronova

Rumunija ponovo rasporedila borbene avione kao odgovor na upade dronova

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaRumunijaDronMoldavijadronovi

Svet, najnovije vesti »

Američka laboratorija: Satelitskim snimcima otkrivena ukrajinska deca koju je Rusija otela

Američka laboratorija: Satelitskim snimcima otkrivena ukrajinska deca koju je Rusija otela

Nova pre 5 minuta
Sud oduzeo decu roditeljima jer su živeli u šumi: Porodica uzgajala sopstvenu hranu, koristila solarnu energiju – "Najgora noć…

Sud oduzeo decu roditeljima jer su živeli u šumi: Porodica uzgajala sopstvenu hranu, koristila solarnu energiju – "Najgora noć u mom životu" (foto)

Blic pre 10 minuta
(Mapa) Ovako izgleda osmi kontinent Naučnici konačno otkrili gde se tačno "skrivala" Zelandija skoro četiri veka, ali i dalje…

(Mapa) Ovako izgleda osmi kontinent Naučnici konačno otkrili gde se tačno "skrivala" Zelandija skoro četiri veka, ali i dalje ih muče ova tri pitanja

Blic pre 10 minuta
Grom uništio kuću. Jako nevreme sa grmljavinom napravilo haos u ovom delu Hrvatske: Spaljen dom poslednje stanovnice

Grom uništio kuću. Jako nevreme sa grmljavinom napravilo haos u ovom delu Hrvatske: Spaljen dom poslednje stanovnice

Blic pre 10 minuta
Žena (35) se zaglavila na crkvenom tornju: Drama u crkvi Svetog Petra, spasioci u Minhenu morali da je spuštaju zip-lajnom

Žena (35) se zaglavila na crkvenom tornju: Drama u crkvi Svetog Petra, spasioci u Minhenu morali da je spuštaju zip-lajnom

Blic pre 10 minuta