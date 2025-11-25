Šest dronova preletelo tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred napada na Ukrajinu

Šest dronova preletelo je tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je moldavsko Ministarstvo odbrane.

Jedan dron pao je na krov kuće u selu Kuhurešti de Žos, u okrugu Florešti i nema podataka o povređenima, preneo je TVR Moldova. Prema navodima ministarstva, prvi dron je otkriven iz pravca Vinogradovca-Vulkaneštii kretao se ka granici sa Rumunijom na visini od oko 1.500 metara. Nakon toga, sistemi nadzora vazdušnog prostora registrovali su još pet letelica iznad pet oblasti. Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da su rumunske vazduhoplovne snage