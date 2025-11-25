Moldavija: Šest dronova preletelo teritoriju tokom ruskog napada na Ukrajinu

Politika pre 34 minuta
Moldavija: Šest dronova preletelo teritoriju tokom ruskog napada na Ukrajinu

Rumunija je prethodno aktivirala dva aviona F-16

Šest dronova preletelo je tokom noći vazdušni prostor Moldavije usred ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je moldavsko Ministarstvo odbrane. Jedan dron pao je na krov kuće u selu Kuhurešti de Žos, u okrugu Florešti i nema podataka o povređenima, preneo je TVR Moldova. Prema navodima ministarstva, prvi dron je otkriven iz pravca Vinogradovca-Vulkaneštii kretao se ka granici sa Rumunijom na visini od oko 1.500 metara. Nakon toga, sistemi nadzora vazdušnog prostora
