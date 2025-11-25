Zdravko Ponoš: Policija nije uspela da spreči poslanike SRCE da uđu u Skupštinu, nastavljamo sa ogoljavanjem režima (VIDEO)…

Narodni poslanici Srbija centra (SRCE) pokušali su danas da uđu na glavni ulaz Narodne skupštine kroz ogradu kojom je nelegalno ograđen prostor ispred parlamenta.

Tom prilikom došlo je do incidenta i guranja sa policijom. General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je za TV N1 da su on i poslanici Srbija centra pomerili ogradu i ušli u deo koji oni štite, pored šatora gde boravi gospođa Hrka. Zaustavila nas je policija i pokušala fizički da nas spreči da produžimo ka ulazu. Tražili su da se legitimišemo, ali smo odbili jer nisu znali da objasne šta oni to čuvaju. Rekli su da smo mi neovlašćeno probili