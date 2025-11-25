Odbrojavanje pod tenzijom posledica: četiri dana do potpune obustave rada rafinerije ukoliko OFAC ne odobri licencu!

Ovakav režim može da potraje još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a.

Država ima vremena još danas i sutra da pokuša da obezbedi od Amerikanaca operativnu licencu za rad, u suprotnom će pored prestanka rada rafinerije i celog NIS-a, nastupiti veliki problemi i ozbiljne posledice po funkcionisanje zemlje. Naftna industrija Srbije podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Prethodnom