Odbrojavanje pod tenzijom posledica: četiri dana do potpune obustave rada rafinerije ukoliko OFAC ne odobri licencu!

Mondo pre 48 minuta  |  Promo
Odbrojavanje pod tenzijom posledica: četiri dana do potpune obustave rada rafinerije ukoliko OFAC ne odobri licencu!

Ovakav režim može da potraje još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a.

Država ima vremena još danas i sutra da pokuša da obezbedi od Amerikanaca operativnu licencu za rad, u suprotnom će pored prestanka rada rafinerije i celog NIS-a, nastupiti veliki problemi i ozbiljne posledice po funkcionisanje zemlje. Naftna industrija Srbije podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Prethodnom
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

N1 Direktno: Rafinerija obustavila proizvodnju

N1 Direktno: Rafinerija obustavila proizvodnju

N1 Info pre 13 minuta
„Nova“ piše: Predsednik Srbije priznao da nema rešenje problema NIS

„Nova“ piše: Predsednik Srbije priznao da nema rešenje problema NIS

Nova pre 44 minuta
Stručnjak: Obustave plaćanja NIS-u neće biti - pre nacionalizacija nego blokada

Stručnjak: Obustave plaćanja NIS-u neće biti - pre nacionalizacija nego blokada

Radio 021 pre 34 minuta
"Nacionalizacija je jedno od rešenja" Stručnjaci o tome šta može da se sedi sa NIS u narednom periodu

"Nacionalizacija je jedno od rešenja" Stručnjaci o tome šta može da se sedi sa NIS u narednom periodu

Kurir pre 13 minuta
Udruženje banaka Srbije: Obustavićemo promet sa NIS-om ako kompanija ne dobije licencu SAD

Udruženje banaka Srbije: Obustavićemo promet sa NIS-om ako kompanija ne dobije licencu SAD

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić i po cenu krize kupuje vreme Rusima, a Moskva još nije potvrdila da uopšte planira prodaju NIS-a

Vučić i po cenu krize kupuje vreme Rusima, a Moskva još nije potvrdila da uopšte planira prodaju NIS-a

N1 Info pre 2 sata
Šta bi značila moguća obustava platnog prometa sa NIS-om: Potpuna nemogućnost plaćanja na pumpama

Šta bi značila moguća obustava platnog prometa sa NIS-om: Potpuna nemogućnost plaćanja na pumpama

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Danas pre 34 minuta
Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Brnabić: Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS

Danas pre 4 minuta
Poslanici vladajuće koalicije hvale budžet za 2026, opozicija tvrdi da nije transparentan i razvojan

Poslanici vladajuće koalicije hvale budžet za 2026, opozicija tvrdi da nije transparentan i razvojan

Danas pre 1 sat
"Sve poslovne banke će obustaviti promet sa NIS-om ako ne dobije licencu", oglasilo se Udruženje banaka Srbije: "Posvećeni smo…

"Sve poslovne banke će obustaviti promet sa NIS-om ako ne dobije licencu", oglasilo se Udruženje banaka Srbije: "Posvećeni smo stabilnosti"

Blic pre 1 sat
Ćulibrk: Čekali 300 dana da bismo Rusima dali rok od 50 dana da nađu kupca za NIS

Ćulibrk: Čekali 300 dana da bismo Rusima dali rok od 50 dana da nađu kupca za NIS

Danas pre 3 sata