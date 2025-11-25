Poslanici stranke SRCE kroz Ćacilend krenuli u Skupštinu, policija ih sprečavala da prođu

Pripadnici policije sukobili su se sa narodnim poslanicima Srbija centra (Srce), predvođenim predsednikom te stranke Zdravkom Ponošem, koji su pokušali da na današnju sednicu parlamenta uđu na glavni ulaz Doma Narodne skupštine, kroz tzv.

Ćacilend, piše N1. Poslanici Srca uklonili su ogradu ka Takovskoj ulici i ušli u prostor zauzet šatorima u kojima borave pristalice režima, tzv. Ćacilend, kada im je prišlo više pripadnika policije i zaustavilo ih, tražeći im da se legitimišu. Tada je došlo do verbalnog sukoba i guranja sa policajcima koji su insistirali da navodno ne znaju da je reč o narodnim poslanicima i da moraju da se legitimišu, i da se upute na sporedni ulaz u Dom Narodne skupštine iz