Udruženje banaka Srbije: Obustavićemo promet sa NIS ukoliko ne dobije licencu za poslovanje

Poslovne banke u Srbiji obustaviće promet sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), ukoliko kompanija ne dobije licencu SAD za poslovanje do predviđenog roka, s ciljem da se građanima i privredi omogući nesmetano funkcionisanje svih bankarskih usluga i obavljanje platnog prometa, saopštilo je danas Udruženje banaka Srbije.

U saopštenju, povodom najava mogućeg uvođenja „sekundarnih“ sankcija SAD-a Narodnoj banci Srbije i poslovnim bankama zbog poslovanja sa NIS-a, piše da će banke ostati posvećene očuvanju stabilnosti finansijskog sistema zemlje. „Zajednički prioritet svih banaka u Srbiji će ostati usmeren na očuvanje finansijske stabilnosti sistema, uz punu usklađenost sa odlukama regulatora“, piše u saopštenju. Američke sankcije NIS-u su u primeni od 9. oktobra, a uvedene su zbog