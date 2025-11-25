VIDEO Ovako izgleda ukrajinska prestonica usred pregovora: Zgrade gore, traga se za žrtvama

Rusija je 25. novembra izvela opsežan napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, gađajući ključnu infrastrukturu i stambene četvrti iranskim dronovima Šahed i balističkim projektilima Kinžal, javlja Kijev Independent.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je noćni udar kao „masovni kombinovani napad… na objekte energetske infrastrukture“. Horror in Kyiv! An apartment building is on fire after the russian attack‼️ pic.twitter.com/JMZ7GUgXph — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025 Prema rečima šefa Kijevske vojne uprave Timura Tkačenka, u Kijevu je najmanje jedna osoba poginula, a sedam je ranjeno. Ukupni razmeri štete i broj žrtava još se utvrđuju. Tokom