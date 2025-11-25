VIDEO Ovako izgleda ukrajinska prestonica usred pregovora: Zgrade gore, traga se za žrtvama

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jutarnji list
VIDEO Ovako izgleda ukrajinska prestonica usred pregovora: Zgrade gore, traga se za žrtvama

Rusija je 25. novembra izvela opsežan napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, gađajući ključnu infrastrukturu i stambene četvrti iranskim dronovima Šahed i balističkim projektilima Kinžal, javlja Kijev Independent.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je noćni udar kao „masovni kombinovani napad… na objekte energetske infrastrukture“. Horror in Kyiv! An apartment building is on fire after the russian attack‼️ pic.twitter.com/JMZ7GUgXph — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025 Prema rečima šefa Kijevske vojne uprave Timura Tkačenka, u Kijevu je najmanje jedna osoba poginula, a sedam je ranjeno. Ukupni razmeri štete i broj žrtava još se utvrđuju. Tokom
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Ostanite u svojim skloništima"! Opsadno stanje u Kijevu, ljudi mogu biti pod ruševinama

"Ostanite u svojim skloništima"! Opsadno stanje u Kijevu, ljudi mogu biti pod ruševinama

Alo pre 7 minuta
Paklena noć u Rusiji: Ukrajinci brutalno napadaju - oboreno skoro 250 bespilotnih letelica

Paklena noć u Rusiji: Ukrajinci brutalno napadaju - oboreno skoro 250 bespilotnih letelica

Pravda pre 47 minuta
Ukrajinci napali južne ruske regione, Rusi uzvratili napadom na Kijev i Odesu

Ukrajinci napali južne ruske regione, Rusi uzvratili napadom na Kijev i Odesu

Politika pre 1 sat
Kinžali u talasima ruše Kijev, ruski dronovi prešli granicu NATO! Direktni udari u solitere, ljudi gore u stanovima, oglasili…

Kinžali u talasima ruše Kijev, ruski dronovi prešli granicu NATO! Direktni udari u solitere, ljudi gore u stanovima, oglasili se Kličko i Zelenski (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Napad na Kijev: Dve osobe poginule i šest povređeno u bombardovanju stambene zgrade

Napad na Kijev: Dve osobe poginule i šest povređeno u bombardovanju stambene zgrade

Serbian News Media pre 1 sat
Snimljen trenutak kada se dron zakucao u zgradu: eksplozija pa požar, Ukrajinci izveli masovan napad (video)

Snimljen trenutak kada se dron zakucao u zgradu: eksplozija pa požar, Ukrajinci izveli masovan napad (video)

Alo pre 1 sat
Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima. Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)…

Rusi zasuli Ukrajinu kinžalima i šahedima. Dignuti i MiG-ovi, odjekivale eksplozije, objavljeni snimci brutalnog napada (video)

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IndependentRusijaTwitterKijev

Svet, najnovije vesti »

Pavel: Rusiju ne interesuje mirni suživot ali moramo da razgovaramo

Pavel: Rusiju ne interesuje mirni suživot ali moramo da razgovaramo

Beta pre 7 minuta
"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli Fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli Fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

Blic pre 7 minuta
Za sedam članova nemačke grupe danas počinje suđenje zbog napada

Za sedam članova nemačke grupe danas počinje suđenje zbog napada

RTV pre 2 minuta
"Izmenjeni plan Rusi moraju da vide" Oglasila se Bela kuća: "Tramp vrši pritisak"

"Izmenjeni plan Rusi moraju da vide" Oglasila se Bela kuća: "Tramp vrši pritisak"

Blic pre 7 minuta
Zelenski ove nedelje kod Trampa? Ukrajinski zvaničnik potvrdio da se sprema poseta: "Da postignemo konačni dogovor"

Zelenski ove nedelje kod Trampa? Ukrajinski zvaničnik potvrdio da se sprema poseta: "Da postignemo konačni dogovor"

Blic pre 7 minuta