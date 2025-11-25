Jermak: Zelenski želi da se sastane s Trampom što pre, moguće i na Dan zahvalnosti

Politika pre 57 minuta
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi da se „što je pre moguće" sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, moguće i tokom Dana zahvalnosti, kako bi se finalizovao zajednički američko-ukrajinski plan za okončanje rata, izjavio je danas šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak. Prema navodima američkih i ukrajinskih zvaničnika, postignut je načelni dogovor o većini stavki predloga, koji je u velikoj meri izmenjen u odnosu na prvobitan američki
Ključne reči

UkrajinaDonald TrampVladimir Zelenski

