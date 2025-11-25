Američki mediji: Ukrajina prihvatila mirovni sporazum; Zelenski: Opipljiv napredak

Rat u Ukrajini 1.371 dan. Ukrajina je prihvatila Trampov mirovni predlog uz manje stavke koje se još usaglašavaju, pišu američki mediji, dok SAD i Rusija vode razgovore u Abu Dabiju, a Kijev izveštava o "opipljivom napretku" pregovora u Ženevi. Za to vreme, najmanje šest osoba poginulo je u ruskim napadima na ukrajinsku prestonicu, dok Ukrajina tvrdi da je pogodila rafineriju u Novorosijsku.

Američki mediji: Ukrajina prihvatila mirovni sporazum Ukrajina je pristala na mirovni predlog koji je izradila administracija Donalda Trampa, uz nekoliko manjih stavki koje su još u procesu usaglašavanja, objavili su američki mediji, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, prenosi Si-En-En. Prema navodima tog zvaničnika, izjava je data u trenutku kada je američki ministar kopnene vojske Dan Driskol u Abu Dabiju vodio razgovore sa ruskim zvaničnicima o