Uživo: Rusi razaraju Kijev! Bukte požari, ima mrtvih i povređenih!

Rat u Ukrajini – 1371. dan

SAD i Ukrajina sastavile novi mirovni plan, ažuriranu verziju prvobitnog američkog predloga, sporne tačke približene su stavovima Kijeva, naveli su zapadni mediji. Za Moskvu je prihvatljiv deo prvobitnog plana SAD, dok je evropski kontrapredlog ocenila kao nekonstruktivan. U ruskim napadima na Kijev