Tramp: Mislim da smo blizu postizanja dogovora o Ukrajini; Zelenski: Kijev spreman za prihvatanje američkog mirovnog plana

Rat u Ukrajini 1.371 dan. Mirovni sporazum za Ukrajinu je "veoma blizu“, objavio je američki predsednik Donald Tramp tokom svog obraćanja povodom Dana zahvalnosti. Predsednik Ukrajine rekao je na konferenciji "koalicije voljnih" da je KIjev spreman da prihvati američki mirovni plan i da je spreman da s Trampom rzgovara o osetljivim tačkama. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je Moskva dobila američki mirovni plan za Ukrajinu nezvaničnim kanalima.

Zelenski: Kijev spreman za prihvatanje američkog plana Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman da prihvati sa mirovnim sporazumom koji su predstavile Sjedinjene Američke Države, kao i da je spreman da razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o osetljivim tačkama tog plana. Na video sastanku ''koalicije voljnih'', on je rekao da pregovori o američkom planu treba da uključuju i evropske saveznike, javlja Rojters. Zelenski