RTV pre 2 sata  |  Tanjug
MOSKVA - Moskva očekuje da Vašington dostavi prelaznu verziju plana za rešenje u Ukrajini, dogovorenog sa Evropljanima i Ukrajincima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je rekao da Rusija očekuje da je SAD obaveste o rezultatima razgovora sa Ukrajinom i da se nada da će se to dogoditi u doglednoj budućnosti, prenosi RIA Novosti. "Imamo kanale komunikacije sa našim američkim kolegama i oni se koriste. Očekujemo da oni predstave verziju koju smatraju privremenom u smislu završetka faze usaglašavanja ovog teksta sa Evropljanima i Ukrajincima", rekao je Lavrov novinarima nakon zajedničkog sastanka kolegijuma ruskog i beloruskog
Lavrov: Rusija čeka da SAD dostave privremenu verziju svog plana za Ukrajinu

