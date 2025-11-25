Ukrajina: Pogođena vojna postrojenja i naftna infrastruktura u Rusiji

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Ukrajina: Pogođena vojna postrojenja i naftna infrastruktura u Rusiji

KIJEV - Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila rusku rafineriju nafte u Krasnodarskom kraju i naftni terminal u luci Novorosijsk.

U saopštenju na Telegramu se navodi da su pogođeni uređaji za utovar i istovar nafte na tankere, prenosi Ukrinform. Ukrajinska vojska je, koristeći mlazne bespilotne letelice "bars" i krstareće rakete "neptun", uspešno pogodila još nekoliko ruskih strateških ciljeva, dodaje se u saopštenju. Tako su u Taganrogu, u Rostovskoj oblasti, kako se navodi, oštećeni zavod za popravku aviona "Berijev" i preduzeće za proizvodnju dronova "Molnija". Na teritoriji objekata
