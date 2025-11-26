Sjajne vesti za Srbiju iz Mađarske stiže važna pomoć Orbanove vlade

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto najavio je danas da će Mađarska povećati isporuke naftnih derivata Srbiji već u decembru i dodao da je saradnja dve zemlje na polju energetike strateške prirode.

Prema njegovim rečima, da li će neka mađarska firma, uključujući MOL, biti deo strukture NIS-a, pitanje je komercijalnih pregovora između dve strane koje mogu biti zainteresovane, a pre svega pitanje vlasnika. - Bez volje vlasnika, vlasnička struktura se neće promeniti, a potencijalne mušterije moraju ugovoriti dobru cenu po dobrim uslovima, tako da država sa tim nema ništa. Ukoliko MOL ima interesa da pregovara o takvim stvarima sa vlasnicima, oni će to svakako
