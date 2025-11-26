Sjajne vesti za Srbiju iz Mađarske stiže važna pomoć Orbanove vlade
Alo pre 40 minuta
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto najavio je danas da će Mađarska povećati isporuke naftnih derivata Srbiji već u decembru i dodao da je saradnja dve zemlje na polju energetike strateške prirode.
Prema njegovim rečima, da li će neka mađarska firma, uključujući MOL, biti deo strukture NIS-a, pitanje je komercijalnih pregovora između dve strane koje mogu biti zainteresovane, a pre svega pitanje vlasnika. - Bez volje vlasnika, vlasnička struktura se neće promeniti, a potencijalne mušterije moraju ugovoriti dobru cenu po dobrim uslovima, tako da država sa tim nema ništa. Ukoliko MOL ima interesa da pregovara o takvim stvarima sa vlasnicima, oni će to svakako