Željko Obradović ponudio ostavku!

B92 pre 8 minuta
Željko Obradović ponudio ostavku!

Trener Partizana Željko Obradović ponudio je ostavku na tu poziciju posle serije poraza ekipe u Evroligi, prenosi Mozzartsport.

Partizanu je neuspeh u Atini protiv Panatinaikosa bio sedmi u poslednjih osam utakmica, ekipa je delovala letargično, bezidejno, povrh toga dozvolila rivalu seriju 25:0 koja je i prelomila utakmicu. Obradović, očito, nema način da preokrene situaciju kao što je mnogo puta do sada radio od dolaska u klub, otuda je rešio da "digne sidro" i da posao prepusti nekom drugom. Uprava kluba bi tek trebalo da razmotri odluku Obradovića. Partizan se nakon 13 utakmica u
