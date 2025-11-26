Đedović Handanović: MOL i druge kompanije pomoći će u distribuciji obaveznih rezervi derivata

Beta pre 6 minuta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da bi Srbija, u slučaju potrebe da na tržište stavi svoje obavezne rezerve naftnih derivata, imala pomoć i mađarskog MOL-a, kao i drugih naftnih kompanija, pre svega OMV-a i Eko Helenika.

"Sa svim tim kompanijama sam razgovarala početkom ove nedelje. Nastaviću to da radim da, ukoliko bude bilo potrebe, one na tržište stave i određeni deo naših obaveznih rezervi", kazala je Đedović Handanović nakon sastanka u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom.

Ona je navela da je sa Sijartom razgovarala o tome da MOL bude još aktivniji učesnik na srpskom tržištu derivata, nakon što su NIS-u uvedene sankcije SAD zbog ruskog udela u toj kompaniji.

"Već u toku ove godine određeni koroprativni klijenti prelazili na druge snabdevače, uključujući i MOL, pa je mađarska kompanija povećala i svoj tržišni udeo i uvoz. Njihov udeo na našem tržištu derivata ove godine je povećan na 11,2 odsto, a uvoz je povećan dva puta", kazala je Đedović Handanović.

Ona je navela da je Sijarto obavestio o dodatnim mogućnostima povećanja uvoza od strane MOL-a ako to bude bilo neophodno.

"Mi ćemo dodatno ubrzati potrebne administrativne i logističke procedure da bi osigurali da uvoz naftnih derivata može da se uveća, uključujući i MOL", rekla je ministarka.

Đedović Handanović je navela da su nastavljeni i razgovori u vezi sa izgradnjom naftovoda koji bi spojio Srbiju i Mađarsku i kostatovano da je bitno da se taj projekat nastavi i da njegova realizacija ne bude ugrožena ubog situacije sa NIS-om.

"Projekti poput novpog naftovoda su strateški, nisu kratkoročni, tiče se narednih 30 ili 40 godina. Bitno je da realizacija bude brža. Radi se o 113 kilometara dugom naftovodu na teritoriji Srbije, a vrednost projekta je procenjena na nekih oko 160 miliona evra", kazala je ona.

Podsetila je da je završeno sve po pitanju studije izvodljivosti, idejnog projekta, prostornog plana, a čekaju se lokacijski uslovi koji će, kako je dodala, biti brzo završeni.

"Mi ćemo biti u potpunosti spremni da ktrenemo u izgradnju naftovoda već početkom naredne godine, kazala je ministarka i navela da je zamolila mađarskog kolegu da se pripreme inteziviraju i sa njihove strane", rekla je ministarka.

Dodala je da je sa Sijartom razgovarala i o saradnji o gasnom sektoru.

"Trenutno držimo 187 miliona metara kubnih gasa u Mađarskoj. To su dodatne količine koje će nam pomoći i ove zimske sezone u vezi snabdevanja srpskog tržišta. Razgovarali smo i o mogućnostima aktiviranja severnog koridora, ukoliko za to bude bilo potrebe", rekla je ona.

Đedović Handanović je podsetila da je Srbija počela izgradnju novih skladišta gasa u Banatskom Dvoru, koja će duplirati domaće kapacitete kako bi Srbija bila sigurnija u narednim zimskim sezonama, kada se projekta završi krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

Dodala je da već postoji sardanja Srbijagasa i mađarske kompanija koja je važna zbog diversifikacije i nalaženja novih izvora energenata.

"Mi već imamo mađarsku kompaniju koja je u konzorcijumu sa Srbijagasom u na ovdašnjem tržištu, a to ćemo uraditi i u Mašarskoj gde će Srbijagas nastupati na tamošnjem teržištu, zajedno sa mađarskim partnerom", kazala je ministarka.

Ona je zahvalila Mađarskoj i Sijartu na pomoći.

Podsetila je da je, svaki put kad bi NIS dobijao licence za produžetak rada, prethodno Vlada Srbije slala pisma administracija SAD kao podršku NIS-u, a to je radila i Vlada Mađarske, uviđajući, kako je dodala, da ukoliko bi došlo do poremećaja snabdevanja derivatima na srpskom tržištu, to možda imalo posledice i na ceo region.

"Srbija je znala i znaće da ceni i pamti susede koji stoje na raspolaganju da nam pomognu u izazovnim momentima, a mi smo spremni da nastavimo uspešnu saradnju u energetskom sektoru sa svim mađarskim kompanijama", rekla je Đedović Handanović.

Sijarto: MOL spreman da poveća uvoz naftnih derivata u Srbiju

Mađarski MOL je spreman da poveća uvoz naftnih derivata i nafte u Srbiju, izjavio je danas u Beogradu ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Istakao je da su u novembru povećali za dva puta, a do kraja decembra će povećati za 2,5 puta.

"Ministarka i ja smo analizirali izazove koji nam predstoje i došli smo do zaključka da cenu rata u Ukrajini plaćaju oni koji nemaju veze sa ratom", izjavio je novinarima nakon sastanka sa srpskom ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Rekao je da Brisel želi Mađarskoj da zabrani uvoz iz Rusije, te da će imati samo jedan naftovod i da se na primeru Srbije vidi kako izgleda kada nema više izvora snabdevanja i nazvao to sabotažom.

"To dovodi do bezizlazne situacije kao što ste sada vi ovde u Srbiji, baš zato što imate jedan naftovod i energetska bezbednost zavisi od toga. Takvu situaciju žele iz Brisela stvoriti u Mađarskoj", rekao je.

"Bez Srbije nema energetske bezbednosti u Mađarskoj, jer se snabdeva gasom preko Srbije, koja je bila pouzdani partner, nikada nije iskoristila tu situaciju, uvek su nam obezbeđivali tranzit po fer cenama. Prema tome Srbija može računati na našu podršku pre svega sada", rekao je.

Istakao je da će uložiti sva sredstva da se obezbedi snabdevenost Srbije naftom bez obzira na okolnosti.

"Što više naftovoda imamo i naša i vaša energetska bezbednost će biti bolja", rekao je i dodao da se brzo mora završiti naftovod između Srbije i Mađarske koji se već gradi.

Sijarto: Sa Srbijom postignut politički dogovor oko snabdevanja energentima

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je u Beogradu da je sa Srbijom postignut "politički dogovor", a da će dogovoriti i "tehničke detalje", o pomoći Srbiji u snabdevanju energentima.

"Sada sam se sa gospodinom ministrom (Markom Đurićem) dogovorio o naznačajnijim političkim pitanjima, on me je ovlastio da u nastavku današnjeg dana sa Dubravkom Đedović, ministarkom energetike, dogovorim tehničke elemente ovog političkog dogovora", rekao je Sijarto na zajedničkoj konferenciji za medije, sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem.

Sijarto je dodao da "Srbija uvek može da računa na Mađarsku i da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da Srbija ima dovoljno energenata".

