"Pomoć brzinom munje": Šta ruski mediji pišu o poseti mađarskog ministra Beogradu?

Pravda pre 1 sat  |  Danas.rs
"Pomoć brzinom munje": Šta ruski mediji pišu o poseti mađarskog ministra Beogradu?

Poseta ministra spoljnih poslova i ekonomskih odnosa Mađarske Petera Sijarta Beogradu propraćena je u ruskim medijima koji, kako piše Moskovski Kosmomolec, izjavio da je u Beogradu kako bi razgovarao o tome kako Mađarska može da pomogne Srbiji u teškoj situaciji sa prekidom isporuke nafte zbog sankcija.

Ministar je istakao da će Mađari pomoći Srbiji, srpskom narodu i srpskoj privredi. RIA Novosti beleže da su Mađarska i Srbija spremne su da u roku od nekoliko dana donesu odluke kako bi se značajno ubrzala izgradnja naftovoda između dve zemlje, te da to mora biti završeno "brzinom munje“, rekao je Sijarto. - Moramo izgraditi naftovod koji povezuje Mađarsku sa Srbijom brzinom munje. Razgovarao sam sa ministrom o strukturnim promenama neophodnim za to. Spremni smo da
