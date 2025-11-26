Putevi Srbije upozorili vozače: Od večeras sneg
Beta pre 1 sat
Javno preduzeće "Putevi Srbije" je danas objavilo upozorenje vozačima da se od večeras do subote očekuje povremeno jak sneg u brdskim i planinskim predelima.
Zato su mogući smanjena vidljivost i sneg na kolovozu.
Tokom noći je moguće zadržavanje snega na tlu i u pojedinim nižim predelima, pre svega u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije.
U ostalim krajevima se očekuju kiša i sneg.
Očekuje se da će se kiša mestimično lediti na tlu u Homoljskim planinama i u višim predelima jugoistočne Srbije.
(Beta, 26.11.2025)