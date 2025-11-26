U Novom Sadu skup podrške profesorki Jeleni Kleut

Veliki broj profesora, studenata i građana okupio se popodne ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, na skupu podrške profesorki Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut koja može da ostane bez posla nakon što je Senat univerziteta odbio da izglasa njen izbor za redovnu profesorku.

Na skup je pozvala Akademska mreža Slobodan univerzitet, čije se zastave vijore ispred Rektorata uz muziku sa razglasa.

Organizatori su ocenili da je Jelena Kleut kažnjena od strane Senata samo zato što je u poslednjih godinu dana bila među najglasnijima u odbrani studenata, akademskog integriteta i vrednosti, kao i autonomije univerziteta.

"Kada se kažnjava kritičko mišljenje, ugroženi smo svi", navela je ta mreža.

{Image2}

Ukoliko se brzo ne nađe rešenje za nastalu situaciju, Jelena Kleut nakon 27. novembra ostaje bez posla na fakultetu, jer joj tada ističe ugovor o radu.

Ona se na skupu zahvalila kolegama i studentima na podršci.

"Hvala svim mojim studentima. Vi mi dajete snagu, vi ste moj Senat. Dolaskom ovde, vi ste mene već izabrali i zbog vas ću se boriti svim silama da ostanem na univerzitetu", rekla je Kleut.

Student Filozfskog fakulteta Boris Kojčinović rekao je da Keleut predstavlja "simbol integriteta, znanja i prave akademske posvećenosti".

"Danas joj sude oni koji joj ni profesionalno ni moralno ne mogu ni prići. Oni koji su zaboravili šta znači akademska zajednica, integritet i profesorska profesija", kazao je Kojčinovič.

Novinarka i bivša studentkinja žurnalistike Nataša Kovačev kazala je da je sve što se dogodilo profesorki Kleut urađeno mimo procedura.

"Reč je o političkoj odmazdi zbog toga što Jelena Kleut podržava svoje studentkinje i studente. Ta odluka je doneta vrlo svesno, bez ikakve nelagode. Potpuno je jasno da je ona kažnjena jer je odbila da ćuti na nepravdu. To je vrlo jasna pretnja svim njenim kolegama koje čine isto", rekla je Nataša Kovačev.

Asistent na Filozofskom fakultetu Norbert Šinković optužio je Senat univerziteta da je glasao protiv volje sopstvene institucije.

Podršku Jeleni Kleut pružili su mnogi profesori i akademske mreže iz Srbije i inostranstva.

(Beta, 26.11.2025)

