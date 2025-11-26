Skup podrške Jeleni Kleut u Novom Sadu: Profesorka sumnja da je Drid zastrašio članove senata

Skup podrške profesorki Jeleni Kleut, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora Filozofskog fakulteta, počeo je u 16 sati ispred rektorata u Novom Sadu.

Skup podrške organizovan je, kako navode okupljeni, da bi se ukazalo na na nepravdu i nekorektost ove odluke Senata Univerziteta u Novom Sadu, koji je odbio da izabere Jelenu Kleut u zvanje redovnog profesora Filozofskog fakulteta. Nataša Milićević, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kaže za N1 da odluka senata nije obrazložena, te da je profesorka Kleut potpisala aneks ugovora o radu, ali da to nije rešenje. "To je kratkoročno rešenje i način da se