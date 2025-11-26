Septembarske plate u Srbiji: Ko dominira, a ko ostaje na začelju?

Septembarske plate u Srbiji: Ko dominira, a ko ostaje na začelju?

Prosečna septembarska neto plata zaposlenih u javnom sektoru, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 113.025 dinara, a van javnog sektora 107.588 dinara.

Najmanje su bile zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih, koje su u proseku iznosile 58.592 dinara. Kada je reč o platama u javnom sektoru, najveći prosek zabeležila je administracija na državnom nivou - 123.479 dinara. Slede javna državna preduzeća sa prosekom od 122.422 dinara, a na trećem mestu po visini primanja bila je pokrajinska administracija čiji je septembarski neto prosek iznosio 121.219 dinara. Najmanje plate u javnom sektoru primili su zaposleni u
